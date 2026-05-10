Cantù, centinaia di bambini alla Festa dell’Infanzia

Un pomeriggio di giochi e partecipazione ha animato il Parco Martiri delle Foibe di Villa Calvi a Cantù in occasione della Festa dell’Infanzia, l’iniziativa arrivata alla sua ventiseiesima edizione e organizzata dal Comune per accompagnare le famiglie verso la conclusione dell’anno scolastico.

Centinaia di bambini hanno preso parte ai laboratori dedicati alla fascia 0-6 anni con attività di manipolazione, pittura, lettura e movimento. Il parco si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto, offrendo occasioni di creatività, scoperta e condivisione, dove i più piccoli hanno potuto sperimentare e apprendere insieme a educatori, insegnanti e volontari. Grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale.

“La Festa dell’Infanzia mette al centro i bambini, il valore educativo dei servizi per la prima infanzia della nostra città e il ruolo fondamentale della relazione tra genitori e figli. – sottolinea l’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini – Come amministrazione crediamo sia importante promuovere occasioni che aiutino le famiglie a stare insieme, a conoscersi e a sentirsi parte di una comunità educante. Allo stesso tempo, la manifestazione permette di valorizzare il lavoro quotidiano di scuole, educatori, associazioni e realtà del territorio”.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’educazione civica: “Pompieropoli”, a cura dei vigili del fuoco, ha coinvolto i bambini in percorsi legati alla sicurezza; la Croce Rossa ha proposto attività di primo soccorso pensate per i più piccoli e le loro famiglie; la polizia locale ha allestito un percorso educativo per l’apprendimento delle principali regole della sicurezza stradale. Venti servizi educativi (asili nido e scuole dell’infanzia e sezioni primavera) e otto tra enti e associazioni del territorio hanno partecipato all’iniziativa, allestendo stand e laboratori. Un impegno significativo che ha permesso di offrire alle famiglie un’occasione concreta per conoscere da vicino le attività educative e i percorsi proposti durante l’anno scolastico.