Settimana della celiachia, mercoledì l’evento alla Pinacoteca civica

Inizia la Settimana della Celiachia e mercoledì 13 maggio, nella cornice della Pinacoteca Civica di Como, si svolgerà l’evento “Celiachia e rilevanza sociale: salute, inclusione e territorio”, promosso nell’ambito del protocollo tra OMCEO Como, Comune di Como, ASST Lariana e ATS Insubria, intesa che rafforza il dialogo tra sistema sanitario e territorio, con il coinvolgimento anche di OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Como.

Un appuntamento che unisce istituzioni, professionisti della salute e cittadinanza, per approfondire una patologia cronica sempre più diffusa, evidenziandone le implicazioni cliniche, nutrizionali e sociali.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali e con l’intervento del presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia, Emanuele Monti, che presenterà i contenuti e la portata della legge regionale lombarda sulla celiachia.

Dalle 14 alle 16.30 spazio al convegno medico scientifico, rivolto agli operatori sanitari e coordinato da esperti del settore. Dopo l’introduzione ai lavori, seguiranno interventi dedicati agli aspetti chiave della celiachia lungo tutto l’arco della vita: l’età pediatrica e le specificità gastro-nutrizionali, la diagnosi e il follow up nel paziente adulto, la dieta senza glutine tra indicazioni corrette e criticità quotidiane, l’igiene degli alimenti e la prevenzione dei rischi.

Alle 16.30, è in programma una visita guidata alla Pinacoteca Civica, a cura del Comune di Como. Dalle 17 alle 19, sempre sul tema celiachia, l’appuntamento con “Como in Salute”: medici specialisti, nutrizionisti e professionisti della prevenzione risponderanno alle domande dei cittadini.