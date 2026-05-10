Autostrada A9, una nuova settimana di chiusure notturne

Nuova settimana di annunciate chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di domani alle 5 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, mentre dalle 22 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Per lo stesso motivo, sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco nelle due notti di domani e martedì 12 maggio, con orario 22-5, in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di venerdì 15 alle 5 di sabato 16 maggio, lo svincolo sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.