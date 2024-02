Notte di bagordi tra Como ed Erba. Tre giovani, tra i 18 e i 20 anni, sono stati soccorsi dal personale di Areu per intossicazione etilica, ossia abuso di alcol. Il primo intervento intorno alle 3 del mattino in via Milano, a Erba. A star male un ragazzo di 20 anni, poi portato in codice verde all’ospedale Valduce.

Doppio intervento dell’ambulanza poi un’ora dopo, alle 4 del mattino, a Como. La motivazione sempre la stessa: abuso di alcol. In viale Varese soccorso un 19enne, poi trasportato anche lui all’ospedale Valduce. Nella stessa ora anche una chiamata al personale sanitario da via Sant’Abbondio. A star male, in quel caso, un 18enne, poi portato all’ospedale Sant’Anna per smaltire l’intossicazione etilica.