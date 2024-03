Patrick Cutrone è tra i convocati del Como in vista della partita interna con il Venezia, in programma domani, domenica e3 marzo, alle 16.15 allo stadio Sinigaglia. Il bomber azzurro molto probabilmente partirà dalla panchina, ma il segnale è comunque importante. La squadra ritrova infatti uno dei suoi uomini più importanti in una delle sfide più importanti di questa stagione. Nel gruppo anche Moutir Chaja, che fino all’ultimo è stato in dubbio.

E proprio per dare la giusta carica agli azzurri, nella questa mattina l’allenamento di rifinitura si è svolto allo stadio, con una parte della seduta aperta al pubblico. Un bagno di folla per i giocatori, che al termine si sono sottoposti ben volentieri al rito delle foto e degli autografi.

Lariani carichi dopo la vittoria in trasferta a Lecco (un secco 3-0) e al quarto posto con 49 punti alle spalle di Parma (59), dello stesso Venezia (51) e della Cremonese (50). Il 28esimo turno di serie B è già iniziato. Nelle prime gare successo del Parma a Terni per 3-1 e passo falso del Palermo, superato per 4-2 da un Brescia in crescita.

Sprofonda il Lecco, fanalino di coda, battuto per 1-0 a Bolzano dal SudTirol. Alla guida tecnica della squadra bluceleste è annunciato un nuovo cambio. Mister Luciano Foschi, che aveva iniziato la stagione, dovrebbe subentrare ad Alfredo Aglietti.

Nella domenica del torneo cadetto, sono da seguire con interesse, per la parte alta della classifica, Modena-Cremonese e il derby calabrese Cosenza-Catanzaro.

Dopo la partita interna con il Venezia, il ciclo di ferro del Como non sarà terminato. Sabato prossimo alle 16.15 la formazione di mister Osian Roberts è infatti attesa a Cremona per un nuovo appassionante derby lombardo.