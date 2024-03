Riqualificazione della piana di Muggiò a Como, “c’è un accordo con Regione Lombardia per il progetto”. Lo ha confermato il sindaco Alessandro Rapinese. Mentre la piscina resta ancora chiusa e sono tramontati i fondi Pnrr destinati alla realizzazione del Palazzetto federale degli sport del ghiaccio, il Comune prosegue con il suo piano B, che prevede di trasformare l’area in un “quartiere dello sport”.

“È tutto in itinere – spiega Rapinese – In settimana ho avuto un confronto con l’architetto Noseda che se ne sta occupando. Un accordo con la Regione c’è – sottolinea il primo cittadino – Vanno preparati i documenti per arrivare a perfezionarlo. Lo ha annunciato anche il presidente Fontana nelle scorse settimane, dicendo che parteciperà a un accordo di programma per il finanziamento delle opere progettate sull’area, tra le quali rientra un grande autosilo in prossimità della stazione. Noi stiamo portando avanti tutto il resto della pratica per non perdere tempo. Abbiamo effettuato analisi sul terreno per verificare di non avere problemi con eventuali bonifiche”.

Il progetto prevede una piscina olimpionica completa di altre due vasche interne per allenamento e riabilitazione e altre due all’aperto, da posizionarsi sulle ceneri del vecchio palazzetto dello sport. Niente arena del ghiaccio, come previsto nel progetto 1, ma comunque un palazzetto del ghiaccio al fianco del nuovo palazzetto dello sport dotato di due campi. Previsto, come detto, anche un autosilo multipiano a servizio degli impianti, che verrebbe realizzato sulla piscina esistente.