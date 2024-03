Palasport di Muggiò. “Siamo all’inizio del percorso, ci è stato chiesto di promuovere un accordo di programma e noi siamo disponibili ma attendiamo dal Comune di Como i dettagli per poter fare poi le valutazioni. Ascoltiamo le richieste che arrivano dal territorio ma finché non abbiamo i dettagli possiamo dare una disponibilità generica che potrà diventare concreta soltanto dopo aver visto il tutto”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana torna sul tema delicato quanto spinoso che riguarda il futuro dell’area di Muggiò a Como, dove la giunta cittadina vorrebbe realizzare una cittadella sportiva.

Dopo che nei mesi scorsi, sempre il governatore lombardo, aveva ammesso l’assenza dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione del Centro federale del ghiaccio, le amministrazioni lombarde in lizza per ottenere le risorse per la realizzazione si erano rivolte ai vertici regionali per rifinanziare con altre somme i progetti.

Stesso cammino intrapreso anche dall’amministrazione comasca, che in quell’area vuole fa rinascere piscina e palazzetto chiusi oramai da anni, ma – come spiegato dal presidente Fontana – al momento da Como nessun documento sarebbe ancora arrivato. Infine sugli incontri tra l’amministrazione comasca e i vertici regionali, Fontana prosegue: “Io non ho incontrato personalmente il sindaco Rapinese che ha incontrato invece l’assessore Sertori per la questione relativa all’accordo di programma ma nessuno ha visto i dettagli soltanto valutazioni generiche. L’accordo di programma è una cosa tecnica. Non sappiamo nulla dei dettagli”.

Difficile al momento ipotizzare quindi una tempistica relativa all’accordo di programma con Regione per il futuro dell’area di Muggiò che da anni attende di essere riqualifica.