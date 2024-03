Incidente a Sala Comacina e un’auto in panne tra Lenno e Ossuccio. Altra mattina da dimenticare sulla Statale Regina con conseguenze inevitabili sul traffico si cono fermati fino a 8 chilometri di coda.

Non esita a definirla “mattinata da incubo” il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli.

Il primo incidente intorno alle 7 a Sala Comacina per il ribaltamento di un’auto per cause ancora da accertare. Probabilmente nell’impatto con un furgone, il mezzo si è ribaltato su un fianco. Due persone – due uomini di 29 e 51 anni – sono stati portati in ospedale in codice giallo per accertamenti. necessario chiudere la trafficata arteria per consentire le operazioni di soccorso. Oltre alla polizia locale sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

A questo si è aggiunta una vettura in panne tra Lenno e Ossuccio. E l’arrivo di un ulteriore carro attrezzi. Per smaltire le code è servita buona parte della mattina, soltanto attorno alle 11 la viabilità è lentamente tornata alla normalità così da poter consentire agli osservatori del traffico di lavorare.

Inevitabilmente bloccati nel traffico molti cittadini: lavoratori e studenti sia a bordo di auto private, che sui mezzi pubblici.