Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna della serie A italiana, è stata designata per la partita di sabato tra Como e Pisa. Il match si disputa alle 14 allo stadio Sinigaglia. Nata nel 1990, Ferrieri Caputi – della sezione Aia di Livorno – è dal 2019 direttore di gara internazionale. In questa stagione è già stata designata per gli azzurri, in occasione della sfida dello scorso 27 settembre, vinta per 1-0 dai lariani contro la Sampdoria.

Sabato alle 15, in serie A, il fischietto comasco Andrea Colombo dirigerà invece Udinese-Torino. In serie C, invece, derby lucano per l’altro arbitro lariano Mattia Caldera, chiamato per Potenza-Picerno (lunedì alle 20.30).