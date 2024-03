Da Muggiò fino al centro di Como, sfilano per le vie della città i lavoratori del Luna Park. Oggi la protesta organizzata dai giostrai che quest’anno non potranno essere presenti con le loro attrazioni nella piana di Muggiò.

Il ritrovo sarà alle 11.30 in piazza d’Armi a Muggiò, l’area dove solitamente – tranne quest’anno come detto – viene realizzato il Luna Park, per poi dirigersi verso il centro cittadino: via Napoleona, via Milano, via Nazario Sauro, passaggio poi davanti alla sede del Comune di Como, piazza Cavour, Lungo Lario Trento, per poi risalire da viale Roosevelt e tornare a Muggiò.

Il corteo si svolgerà dalle 13 alle 16. Per motivi di sicurezza e ordine pubblico – su ordine della Questura di Como – il numero di mezzi è stato quasi dimezzato. Dai 70 previsti inizialmente saranno 40. Inoltre, gli operatori dello spettacolo saranno presenti con un presidio fisso in piazza Cavour, con sette camion e un banchetto, per informare la cittadinanza sulla situazione.

“Chiediamo scusa ai cittadini di Como. A causa della scelta del sindaco bloccheremo la città con i nostri mezzi”, si legge sul volantino dell’iniziativa – circolato nelle ultime ore sui social – dei lavoratori del Luna Park.