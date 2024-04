Ben più che un bicchiere di troppo. Un uomo di 38 anni di Seregno, ieri sera, si era messo alla guida della sua auto con un tasso alcolemico più di sei volte superiore al limite consentito. Gli agenti della polizia locale di Como hanno fermato la vettura per un controllo in viale Innocenzo. L’etilometro ha riscontrato un valore dell’alcol superiore a 3 microgrammi per metro cubo.

Il 38enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Patente sospesa e auto bloccata. Nella stessa serata di ieri, gli agenti della polizia locale di Como hanno denunciato per lo stesso motivo anche una 40enne di Maslianico trovata alla guida con un tasso alcolemico quasi triplo rispetto al limite consentito. Gli agenti del comando di Como sono impegnati in controlli mirati per garantire maggiore sicurezza sulle strade.