Parcheggi insufficienti e dipendenti in difficoltà. Accade ancora una volta all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. I disagi in particolare in alcune fasce orarie di cambio turno dove il personale è costretto ad attendere a lungo oppure a lasciare l’auto lontano. La criticità maggiore si registra tra le 12 e le 14, quando iniziano ad arrivare i lavoratori del pomeriggio ma gli altri colleghi ancora non sono andati via. Fondamentalmente sono tre gli orari di riferimento: c’è chi copre il turno giornata, dalle 8 alle 17, chi quello del mattino, dalle 7 alle 14, e appunto, chi attacca per il pomeriggio. “Sono le 12.30 circa e ci sono soltanto 4 posti liberi al bipiano e 14 al multipiano e stanno arrivando tra le 150 e le 200 persone”. Questa la situazione registrata nelle scorse ore da Massimo Coppia, segretario della Uil Funzione Pubblica Lario e Brianza.

Una situazione ben nota ai vertici ospedalieri e al Comune di San Fermo della Battaglia che gestisce il parcheggio dell’ospedale. Di fatto il posteggio bipiano, un tempo destinato al personale, viene ora utilizzato anche dall’utenza esterna che non sa dove lasciare l’auto dato che anche il multipiano risulta spesso pieno.

E proprio all’amministrazione si rivolge il sindacato: “Parliamo di tutti i dipendenti – dagli infermieri, agli operatori socio sanitari ai medici – che arrivano a dare il cambio nei reparti e nei blocchi operatori – spiega Coppia – Persone che entrano a lavoro già stressate e che arrivando in ritardo rischiano di rallentare le operazioni di cambio turno. Servirebbero circa 200 posti in più per risolvere definitivamente la questione”.



“Noi non vogliamo togliere spazio a nessuno ma servono soluzioni. Stiamo ancora aspettando che trovino concretezza le promesse del 2018 – aggiunge il sindacalista – quando il Comune di San Fermo annunciò di ricavare dei posti sistemando un’area sterrata alle spalle del parcheggio bipiano. Ma ad oggi tutto tace”. Una problematica molto sentita che – senza ulteriori risposte – rischia di sfociare in iniziative di protesta. “Visto che la nostra voce resta inascoltata come prima cosa chiederemo alla direzione generale dell’ospedale di non di non versare più la nostra quota parcheggio al Comune”.