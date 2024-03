Un nuovo info point che possa aiutare i visitatori della Villa del Balbianello e del Dosso di Lavedo. Oggi l’inaugurazione del Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano. Il nuovo punto informazioni si trova poco distante dalla Villa.” Probabilmente – spiegano dal Fai – un tempo il fabbricato, in pietra di Moltrasio, era utilizzato per fini agricoli. Prima della riqualificazione, era in pessimo stato, invaso da piante e a rischio crolli”.

Ora però il Fai, grazie al contributo del GAL, il Gruppo di Azione Locale del Lago di Como, ha potuto riqualificare l’edificio. “Il nuovo info point – affermano dal Fondo per l’Ambiente – segna un importante passo avanti nel recupero e nella valorizzazione del territorio e servirà a tutti coloro che vogliano esplorare e apprezzare il bosco di Lavedo, la Villa e le bellezze paesaggistiche e culturali dell’area della Tremezzina”. In quest’ottica e per promuovere un turismo sostenibile, è stato qui istituito un servizio di noleggio e ricarica di mountain bike elettriche.

Durante l’inaugurazione, è stato sottolineato l’importante contributo offerto dal Comune di Tremezzina, dal GAL del Lago di Como e dalle associazioni sportive di Lenno e Tremezzina per la realizzazione del progetto. Presenti all’evento coloro che hanno seguito i lavori di riqualificazione e diverse autorità tra cui il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra, la Presidente Lago di Como GAL Daniela Gerosa e la Direttrice Restauri e Conservazione FAI Paola Candiani.

Villa del Balbianello: il bene FAI più visitato d’Italia

Il nuovo punto informazioni – spiegano dal Fai – sarà aperto negli stessi orari di Villa del Balbianello, ossia tutti i giorni tranne i lunedì e i mercoledì non festivi dalle 10:00 alle 18:00. “Per il 2024 abbiamo prospettive più che positive – dicono dal Fai – ci si attende una stagione straordinaria come quella appena trascorsa che ha confermato Villa del Balbianello come il Bene FAI più visitato d’Italia”.