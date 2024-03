Accusato di stalking nei confronti della ex fidanzata, aveva il divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante questo, l’uomo, un 36enne dell’Altolago, è entrato in un bar a Porlezza dove era presente la donna con l’attuale compagno e, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, ha minacciato la coppia con una pistola, rivelatasi poi giocattolo. Disposta la custodia cautelare in carcere.

I carabinieri della compagnia di Menaggio sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della vittima. Il 36enne era stato già arrestato per le minacce, gli insulti e le vessazioni alla ex compagna. Era stato poi rimesso in libertà ma con l’obbligo di non avvicinarsi alla donna. Quando è entrato nel bar dove c’era la ex sono state quindi allertate le forze dell’ordine.

Accertato quanto accaduto, i carabinieri, sentito il pubblico ministero Michele Pecoraro, hanno arrestato il 36enne, che è stato processato oggi con rito direttissimo. L’uomo, per l’ultimo episodio ha patteggiato 9 mesi. Alla luce della violazione del divieto di avvicinamento è stato subito disposto un aggravamento della misura restrittiva e la custodia cautelare in carcere. Il 36enne è stato portato al Bassone.