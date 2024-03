Il futuro della Maserati passa da Como. In città è stata inaugurata la nuova concessionaria del marchio del tridente. Maserati Scuderia Blu si propone con un concept retail store unico nel suo genere. In esposizione i modelli della casa modenese, come la nuova GranCabrio, al Gran Turismo Folgore o la Grecale Folgore, il Suv interamente elettrico.

In via Paoli a fare gli onori di casa Bruno Parolini, titolare della Concessionaria Maserati Como e di Iperauto Spa. “Con Maserati serviva un concetto nuovo di concessionaria: mi sentirei di paragonare questa struttura a un museo, una galleria d’arte. All’interno l’ambiente è ovattato con uno studio delle luci che porta a valorizzare al meglio le automobili. E Maserati è una opera d’arte italiana. Ispirandoci al prestigio e alla storia di questo marchio, abbiamo rigenerato una vecchia struttura industriale, una proprietà abbandonata. Ora c’è un edificio moderno, avveniristico, che si inserisce al meglio in una città turistica e dinamica come Como, in grande e continua crescita”.

“Qui si trovano inoltre un campo di padel e una parte di ristorazione, un boutique hotel e una piscina” ha aggiunto Parolini, che ha poi concluso: “Il luxury di Maserati si va a completare con un polo del lusso di sport, relax e cultura. Una grande attenzione a 360° per il cliente Maserati e per la città, con la riqualificazione di una zona che era stata abbandonata. Un ambiente unico nel suo genere non soltanto a Como, ma anche a livello europeo”.

La cerimonia alla sede cittadina di Maserati si è conclusa con l’esibizione del compositore e pianista Alessandro Martire.