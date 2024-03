Lavori fermi da giorni in via Tibaldi a Tavernola e disagi per i residenti e gli automobilisti. La segnalazione arriva dal consigliere comunale di Svolta civica Luca Vozella, che ha pubblicato un video sui social davanti al cantiere abbandonato. “Si tratta di un intervento necessario la cui durata è stimata in sette-otto settimane. – spiega – Siamo alla sesta settimana, ma da diversi giorni il cantiere è fermo, i mezzi sono stati portati via. Ricordiamo che questo cantiere priva tutto il quartiere dei mezzi pubblici che non possono più transitare, un disagio non indifferente”.

Secondo quanto segnalato dal consigliere Vozella, da qualche giorno arrivano in via Tibaldi dei tir deviati dai navigatori che scendono comunque nonostante i cartelli di divieto, con il risultato che si incastrano e poi devono essere aiutati a fare retromarcia a fatica, visto che le ruote slittano sull’asfalto rotto a causa dei lavori.