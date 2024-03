Scuola dell’Infanzia di via Varesina, al via i lavori. Ad annunciarlo con una comunicazione ufficiale è la preside Silvana Campisano e la conferma arriva dal Comune di Como. “In prima battuta – si legge – è stata inoltrata la data di avvio degli interventi per il rifacimento della copertura in tutte le aree interessate dalle infiltrazioni, inoltre, il periodo di sospensione dell’attività in concomitanza con le vacanze di Pasqua sarà utilizzato dalla ditta incaricata per l’ulteriore manutenzione dei locali interni”. Le buone notizie sono però accompagnate da previsioni meteo poco incoraggianti per i prossimi giorni. “Abbiamo iniziato a impostare oggi gli interventi per intervenire sulle guaine e mettere in sicurezza il fabbricato – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Cernezzi, Maurizio Ciabattoni – purtroppo già dalle prossime ore torneranno le piogge. In base all’entità delle precipitazioni valuteremo se potremo procedere oppure se dovremo fermarci. Parallelamente però si lavorerà all’interno visto che la scuola è chiusa”.

Dal canto loro i genitori hanno ricevuto le comunicazioni e sperano di risolvere almeno in parte i problemi e di uscire dalla situazione di precarietà in cui sono piombati a causa delle pesanti infiltrazioni. Nelle scorse settimane le immagini parlavano da sole. Tra aule chiuse e inagibili, intonaco scrostato, crepe, muffa e secchi per raccogliere l’acqua. Il tutto in un edificio che accoglie bambini tra i tre e i sei anni di età. Le famiglie – rassegnate e arrabbiate – avevano mandato una prima comunicazione al Comune già alla fine di giugno dell’anno scorso elencando le problematiche.

I primi lavori a partire – come detto – sono quelli legati alle guaine del tetto e ancora l’eliminazione della muffa, parallelamente si sta portando avanti la progettazione di una nuova copertura inclinata per far scorrere l’acqua e incanalarla al meglio nei pluviali. Una volta conclusa questa fase bisognerà poi procedere con l’assegnazione e l’esecuzione dei lavori. Insomma l’operazione non avrà tempi brevi.