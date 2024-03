Nuove residenze per studenti in via Volta a Como, via libera dalla giunta cittadina al progetto per affidare all’Università degli Studi dell’Insubria l’immobile in via Volta 83. Obiettivo: realizzare alloggi e residenze per studenti, “così da rendere maggiormente attrattiva l’iscrizione e la frequenza delle facoltà universitarie presenti in città anche negli anni a venire”.

A parlare del progetto nei mesi scorsi era stato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. “Per far crescere questa università è necessario poter ospitare più studenti. Noi avevamo gli spazi della Presentazione che ora sono gestiti dal Politecnico e poi ci sono quelli di Santa Teresa. Ma se vogliamo che la nostra università diventi più importante e ospiti più persone, dobbiamo pensare a creare nuovi alloggi”, aveva spiegato il primo cittadino. Dopo una serie di riunione Comune e Università dell’Insubria avevano individuato la sede nell’ex albergo di via Volta 83.

“L’edificio conta 33 camere per il primo e per il secondo piano. Ciascuna stanza potrebbe ospitare due studenti, arrivando ad avere oltre 100 posti letto. Poi abbiamo un piano terra – aveva ancora spiegato il sindaco – che potrebbe diventare una zona servizi, una biblioteca, una mensa, un’area relax e studio. È un progetto ambizioso. E’ un’opportunità di sviluppo unica per la città”.

L’investimento ammonterebbe complessivamente, secondo le prime stime, a 2 milioni e mezzo di euro.