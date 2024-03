E’ rimasta aggrappata alla vita per dieci giorni la donna di 37 anni coinvolta in un gravissimo incidente a Como nella notte tra il 20 e il 21 marzo scorsi. Purtroppo però, nelle scorse ore la donna, Liliana Niculina Baditi, originaria della Romania e residente a Cremona è morta all’ospedale Sant’Anna, dove era stata ricoverata in condizioni critiche dopo l’incidente.

La donna è uscita di strada e ha sbattuto contro un albero in via Gabriele D’Annunzio. Nell’impatto aveva riportato ferite e traumi gravissimi. Era rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura. Liberata dai vigili del fuoco e poi affidata ai soccorritori, era stata trasportata d’urgenza al Sant’Anna e ricoverata in prognosi riservata, in condizioni purtroppo critiche. Dopo dieci giorni purtroppo la notizia della morte.