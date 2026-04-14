Tragedia sul lavoro in Ticino, morto un operaio 50enne

Incidente mortale sul lavoro in Ticino, nel Locarnese. Il tragico infortunio oggi poco prima delle 14 a Cugnasco sui monti di Ditto. Secondo una prima ricostruzione, un 50enne operaio cittadino bulgaro residente nella regione stava effettuando dei lavori forestali. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è stato dapprima travolto da una pianta, poi ne è seguita una seconda. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Locarno e i soccorritori del Soccorso alpino svizzero e della Rega, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che costatare il decesso del 50enne a causa delle ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.