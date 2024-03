“Non è una Pasqua da ricordare”: Luca Leoni, presidente dell’Associazione Albergatori di Confcommercio Como, traccia un quadro in chiaroscuro sul fronte turismo sul Lago in questi giorni di festività. Il maltempo ha infatti penalizzato i laghi e le città d’arte, a favore invece della montagna.

“Sono due le problematiche quest’anno – spiega Leoni – Oltre al meteo avverso, abbiamo una Pasqua molto bassa, che da sempre danneggia il turismo. Per noi l’ideale è che cada intorno al 10 aprile. Dalla prossima settimana inizierà per gli albergatori un calo importante che durerà per un paio di settimane”.

Le politiche restrittive sulle cancellazioni hanno comunque permesso di non registrare troppe rinunce last minute. “Quelli che avevano effettuato la prenotazione da tempo – spiega Leoni – l’hanno mantenuta perché ormai era troppo tardi per cancellarla. Chi ha aspettato e ha visto le previsioni meteo a lungo termine ha deciso di non prenotare”. Secondo i dati forniti dal presidente degli albergatori comaschi, l’occupazione delle strutture ricettive nel capoluogo si aggira tra il 75 e l’80%, in Centro Lago arriva all’80% e in Alto Lago al 60%. “Con punte del 90% – spiega Leoni – nelle località più rinomate come Bellagio e Tremezzina”.

Dunque, non si è raggiunto il tutto esaurito, ma girando per Como la sensazione è quella di una città piena di turisti, tra code alla Navigazione e alla funicolare, tavolini di bar e ristoranti occupati e tanta gente che passeggia nel centro storico e sul lungolago. “C’è anche molto turismo giornaliero – spiega Leoni – con i pullman di stranieri che arrivano in città per una gita di qualche ora”. E la conferma delle numerose presenze arriva anche dalle lunghe code registrate sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per tutta la giornata in entrambe le direzioni.

Traffico regolare, invece, sulla Statale Regina, solitamente congestionata. “Una giornata tranquilla senza ingorghi – spiega il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli – Il meteo ha penalizzato tantissimo il turismo”.

Ma gli albergatori pensano già alla nuova stagione, che “si prospetta ottima – conclude Leoni – A partire dal 20 aprile fino a metà ottobre abbiamo già il 75% di prenotazioni in Centro Lago”.