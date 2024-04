Nella seduta del 21 febbraio 2024 la giunta comunale di Como ha approvato l’adeguamento tariffario della sosta.

Il provvedimento ha generato 117 nuovi stalli gialli coperti destinati ai residenti (+ 31%) rispetto al passato. Fa sapere il Comune.

Il gestore dei servizi della sosta (CSU) ha indetto quindi un bando per l’assegnazione di questi posti nell’’autosilo di via Auguadri (55 posti) e nel parcheggio interrato di via Aldo Moro (62 posti), entrambi settore urbano 7.

Il bando

Fino alle ore 18 di domani, 2 aprile, potranno presentare domanda per il rilascio di permesso per lo spazio di sosta riservato in struttura coperta nell’autosilo di via Auguadri e nel parcheggio interrato di via Aldo Moro, le persone con residenza nel Comune di Como e sprovviste di numero sufficiente di posti auto privati, che risiedono:

nella ZTL della Città Murata;

nel settore urbano 7;

all’esterno del settore, ma entro una fascia di estensione massima di 150 metri dal confine del settore 7.

Per i nuovi aggiudicatari di posto giallo nel periodo 1° maggio – 31 dicembre 2024 il costo dell’abbonamento sarà di 650 euro.

È possibile presentare l’istanza accreditandosi tramite SPID o CIE cliccando qui.