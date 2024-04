Detriti nel lago, ancora disagi per i pendolari che utilizzano le imbarcazioni della Navigazione. Nella giornata di oggi, cancellate le corse del servizio rapido in partenza da Como alle 17.10 e 18.35 e la Bellagio-Como delle 18.34. Annunciate cancellazioni anche per la giornata di domani.

“Le corse sono sospese per la presenza di detriti nel lago”, ha segnalato Navicomo, che ha messo a disposizione per gli abbonati una corsa sostitutiva della motonave ibrida Iris per una corsa straordinarie con fermate ad Argegno, Lezzeno e Lenno.

Disagi analoghi sono già stati annunciati anche per la giornata di domani, con la sospensione di alcune corse del servizio rapido, sempre per i detriti nel lago. Almeno tre le corse che sicuramente non saranno effettuate. Non partiranno le imbarcazioni veloci da Menaggio a Como delle 7.03, la corsa da Como a Colico delle 8.40 e quella da Colico a Como delle 10.10. Una situazione che potrebbe ulteriormente cambiare, con altri disagi per i viaggiatori, sempre più furenti.

“Le corse del servizio pubblico di linea potranno subire ritardi”, annuncia la direzione della Navigazione Lago di Como per la giornata di domani.

I pendolari della navigazione avevano già denunciato disservizi analoghi la settimana scorsa. Anche in quel caso, la cancellazione senza preavviso di alcune corse rapide era stata motivata da problemi causati dai detriti nel lago, che avevano danneggiato il catamarano.