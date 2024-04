(ANSA) – ROMA, 03 APR – "Non so dire" se ci sono margini per eliminare il vincolo dei due mandati per i governatori, "non mi occupo di questo, non sono mai stato parlamentare e non conosco quali siano i presupposti. Dico semplicemente che il Paese è un Paese anomalo. Ha le uniche due cariche elettive, elette dal popolo, che hanno il vincolo dei mandati. Tutte le altre cariche no". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio prima dell’audizione in commissione Affari costituzionali. (ANSA).