Incendio ieri sera a Chiasso, in un palazzo di sette piani. Il rogo, come comunicato dalla polizia cantonale, è scoppiato poco dopo le 20 in via Luigi Favre. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio in un appartamento al quinto piano dell’edificio. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di una cinquantina di inquilini presente nello stabile.

Sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia comunale di Chiasso, i soccorritori del servizio autoambulanza Mendrisiotto e i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, che hanno domato le fiamme. Una persona che si trovava nell’appartamento interessato dall’incendio è rimasta intossicata ed è stata visitata sul posto. L’appartamento interessato dalle fiamme ha riportato ingenti danni.