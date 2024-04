(ANSA) – POTENZA, 08 APR – Il centrodestra cerca il candidato per guidare la città di Bari. "Siamo agli ultimi giorni di rifinitura e come Lega abbiamo messo a disposizione più di un nome per rilanciare una splendida città come Bari che oggi sta facendo il giro del mondo per problemi di mafia, voti comprati, sparatorie e non se lo merita", dice Matteo Salvini in un incontro con i candidati della Lega alle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile. Il leaderi di FI Antonio Tajani ribadisce – parlando con i giornalisti a margine di un convegno all’Irccs Crob (Centro di riferimento oncologico di Basilicata) di Rionero in Vulture (Potenza) – l’unità del "centrodestra", a Bari "come ovunque". (ANSA).