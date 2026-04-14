Il Faro Voltiano torna a Como. La sentenza del Tar: Brunate deve riconsegnare le chiavi

Il Faro Voltiano torna a Como. Brunate deve consegnare le chiavi del monumento. Lo ha stabilito la sentenza del Tar della Lombardia, che dà ragione a Palazzo Cernezzi.

Chiuso dal 2024 per interventi di sistemazione indispensabili e non ancora eseguiti, il Faro è al centro di una complessa contesa tra il Comune di Como, che ne è proprietario, e il municipio di Brunate, che invece è proprietario del terreno sui cui sorge lo stesso faro. La convenzione tra le due amministrazioni che affidava a Brunate la gestione del faro è scaduta e non è stata rinnovata. Brunate ha quindi revocato la concessione gratuita a Como del terreno, che avrebbe avuto invece scadenza naturale nel 2033.

Subito si è passati alle vie legali, con il ricorso presentato al Tar dal Comune di Como.

“Dopo settimane di fango nei confronti della mia amministrazione, finalmente abbiamo la verità – dichiara il sindaco del capoluogo Alessandro Rapinese – Se non abbiamo potuto intervenire sul faro, è solo colpa di Brunate. Oggi conto di ricevere le chiavi e di iniziare a fare ciò che avrei voluto fare dal momento della chiusura, ovvero renderlo agibile per il 2027. Ora che la verità è ristabilita, comunque non finisce qui. – continua Rapinese – Noi penseremo a riaprire il faro, ma a Brunate, giusto il tempo di preparare le scartoffie, verrà presentato il conto. Adesso – conclude il sindaco – spero che qualcuno mandi una copia del documento del Tar in Regione”.

Il riferimento è ai consiglieri regionali comaschi Sergio Gaddi, Anna Dotti e Angelo Orsenigo, che lo scorso primo aprile avevano convocato Rapinese e il sindaco di Brunate Simone Rizzi in commissione Cultura per discutere della questione. Tavolo al quale il primo cittadino del capoluogo non si era presentato.

Contattato, il sindaco Rizzi per il momento ha soltanto dichiarato: “Sono contento che si proceda con la ristrutturazione del faro”.