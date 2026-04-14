Squalificati il bomber Berardi e Doig: salteranno Sassuolo-Como

Niente Sassuolo-Como per due forti giocatori neroverdi. Sono stati infatti squalificati il bomber Domenico Berardi (due turni) e l’esterno scozzese Joish Doig (una giornata). Berardi, in particolare, è stato sanzionato per l’espulsione rimediata a Genova. La motivazione ufficiale dice: “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”.

La sfida tra Sassuolo e Como si gioca venerdì alle 18.30 a Reggio Emilia.

In serie A sono stati squalificati per un turno di campionato anche Ellertsson (Genoa), Fredrup (Genoa), Ismajli (Torino), Malinovskyi (Genoa) e Sucic (Inter).

Entrano nella lista dei diffidati Leao (Milan), De Keteleare (Atalanta), Kristensen (Udinese), Pedro (Lazio), Tourè (Pisa), Valentini (Hellas Verona) e Akanji (Inter).