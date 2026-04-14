A Como un nuovo consigliere comunale. Molteni contro il sindaco, la replica: “Se non si ha nulla da dire, meglio il silenzio”

A Como c’è un nuovo consigliere comunale: Alessandro Falanga ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali e professionali. Al suo posto a Palazzo Cernezzi, nelle fila di Forza Italia, arriva Davide Gervasoni, attualmente segretario cittadino del partito. Sedia vuota nel giorno dell’insediamento, perché – come spiegato dal consigliere Giordano Molteni – impegnato in un viaggio già programmato.

Como, nuovo consigliere comunale: Falanga lascia, arriva Gervasoni. Molteni contro il sindaco: “Difficile un confronto”. Rapinese replica

“Una situazione di incompatibilità l’ha portato a questa decisione – spiega Molteni – Deve essere però ribadito l’impegno del consigliere Falanga in quest’aula, dove spesso è estremamente difficile confortarsi con i colleghi del consiglio comunale“, incalza Molteni. A stretto giro la replica del sindaco Alessandro Rapinese: “Il confronto in questo consesso non è difficile, basta premere un pulsante. In qualunque momento il confronto qui è libero, le difficoltà stanno a zero. Poi, come previsto dalla democrazia, non è detto che si decida tutti insieme o tutti allo stesso modo”.

“E’ anche grazie al lavoro di Falanga che Forza Italia è arrivata a quattro consiglieri. Abbiamo fatto capire che nel nostro gruppo c’è la possibilità di esprimere le proprie opinioni senza titubanze”, aggiunge Molteni, con una frecciatina più o meno velata alla giunta Rapinese e alla sua lista che in pochi mesi ha perso due consiglieri, Tocchetti prima e Ceriello poi. E così il botta e risposta prosegue. Parla di “false narrazioni” il primo cittadino comasco, che invita a farsi avanti “chi ritiene che nella Lista Rapinese non sia possibile esprimere le proprie opinioni alle riunioni”.

“Sto imparando più passa il tempo, sindaco, che lei mente. E questa non è una bella cosa. Qui dentro ci sono persone di cui non conosco neppure la voce, perché non hanno mai espresso niente”, controbatte il consigliere comunale di Forza Italia. “Se non si ha nulla da dire, meglio stare in silenzio. Sarebbe bello che uno aprisse la bocca solo quando ha qualcosa da dire”, è la replica del sindaco Rapinese.

Interscambio auto-moto in Valmulini, Negretti contro la proposta del sindaco

Spazio anche alla proposta lanciata in diretta su Etv dal primo cittadino relativa all’interscambio auto-moto al parcheggio Valmulini. Il consigliere comunale della Lega, Elena Negretti, parla di “caccia al tesoro”, “l’ennesima operazione di immagine”. “Ricordo che Rapinese all’opposizione aveva chiesto di chiudere l’autosilo perché non serviva”, aggiunge la dem Patrizia Lissi. Il sindaco però difende la proposta e ne evidenzia i benefici.