(ANSA) – NEW DELHI, 09 APR – In gran parte dell’India la giornata dell’Eid-al-Fitr, che segna per i musulmani la conclusione del Ramadan sarà celebrata giovedì. La decisione, che prolunga di un giorno il periodo di digiuno per i 215 milioni di musulmani che vivono in India è stata presa dal comitato degli iman della moschea principale di Delhi, ed è dovuta al fatto che la luna nascente non è stata avvistata questa sera in nessuna parte del Paese. La festa di Eid-al-Fitr, la seconda più importante per la cultura musulmana, viene celebrata in tutto il mondo in giorni diversi, perché la sua data è legata alla prima comparsa della luna crescente, che coincide con l’inizio del mese di Shawwal nel calendario lunare musulmano. Mentre i musulmani si avviano ad interrompere il digiuno proprio oggi per gli indù è iniziata la festività di Navaratri, i nove giorni dedicati alla dea Durga, durante i quali, per purificare mente e corpo, gli indù si astengono dal consumo di alcuni alimenti, e dall’uso di aglio e cipolla nella preparazione dei cibi. (ANSA).