Bilancio di fine mandato per il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti in vista dell’imminente rinnovo dei vertici dell’ente. Per il 23 aprile sarà convocato il nuovo consiglio camerale per la nomina del nuovo presidente. L’accordo sarebbe stato raggiunto sul nome del lecchese Ezio Vergani, ex presidente di Confindustria Lecco. Per l’occasione è stata presentata l’indagine del consorzio Aaster, che attraverso interviste a imprese e rappresentanti istituzionali del territorio ha tracciato un quadro del lavoro fatto in questi cinque anni.

Sul fronte Statale Regina e finanziamento del servizio movieri, al quale negli scorsi anni la Camera di Commercio aveva partecipato, Galimberti ha espresso chiaramente il cambio di direzione per il futuro.