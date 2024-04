Intervento di due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio a Como, in via della Bastiglia, per l’incendio di un appartamento. Il fatto è avvenuto questa mattina verso le 5.

La donna anziana che occupava l’abitazione si è accorta delle fiamme sprigionate da un abat-jour, è uscita e ha chiesto aiuto a un vicino di casa. L’uomo, ex vigile del fuoco ausiliario, ha iniziato lo spegnimento nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori.



Alla fine non sono stati segnalati feriti. Il vicino che ha respirato i fumi della combustione è stato però accompagnato in ospedale a titolo precauzionale per un controllo.