(ANSA) – GENOVA, 13 APR – Da Ventimiglia a La Spezia prese d’assalto le spiagge della Liguria, e, favoriti dalla temperatura esterna di 24 gradi e dell’ acqua del mare a 17 gradi, migliaia di turisti hanno fatto i primi tuffi in mare. Più gettonate le Cinque Terre che hanno il tutto esaurito ed a seguire un po’ tutto il litorale da ponente a levante, con record di presenze per Sestri Levante (Genova) che vanta il maggior numero di spiagge libere della regione. In particolare la Baia del Silenzio che in attesa del contingentamento, da giugno a settembre con massimo 400 persone in entrata, oggi ha fatto registrare più di 2000 bagnanti presenti. Gli stabilimenti balneari sono ancora in gran parte chiusi e quindi senza servizi. Molti hanno già iniziato però a distribuire lettini e ombrelloni. "In pratica – spiega il gestore di un nuovo bar gelateria di Sestri Levante – stiamo recuperando parte degli incassi di Pasqua che sono stati davvero scarsi per via del tempo incerto". I primi bagni in mare sono anche l’occasione per trovare alloggi per la stagione estiva, con aumenti di oltre il 20% dei costi e agenzie scatenate sugli affitti brevi, con proposte fino a 200 euro al giorno per una casa vicino al mare con 4 posti letto. (ANSA).