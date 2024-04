(ANSA) – CAGLIARI, 15 APR – Alessandra Zedda, centrodestra, contro Massimo Zedda, centrosinistra. Alle prossime elezioni comunali di Cagliari, l’8 e 9 giugno, sarà sfida Zedda contro Zedda per la poltrona di sindaco. Questa sera il campo largo di centrosinistra – reduce dal successo alle recenti regionali con Alessandra Todde, prima donna presidente della Regione in 75 anni in Sardegna – ha ufficializzato il nome del presidente dei Progressisti sardi, consigliere regionale uscente, già sindaco di Cagliari per due mandati dal 2011 al 2019, quando lasciò l’incarico per tentare la scalata a presidente della Regione, allora sconfitto da Christian Solinas del centrodestra. Alessandra Zedda, invece, già vice presidente della Giunta Solinas e assessora del Lavoro con Forza Italia, è candidata a diventare la prima donna sindaco della storia di Cagliari con la coalizione del centrodestra. Ex cestista, molto conosciuta in città per aver militato nella Virtus Cagliari con cui ha sfiorato i playoff per la A1. Ufficialmente, c’è già un terzo incomodo: l’avvocato Giuseppe Farris, ex esponente del centrodestra, che si candida da indipendente con una lista civica. (ANSA).