(ANSA) – GENOVA, 15 APR – Sono stati 21.400 i decessi nel 2023 in Liguria, in calo del 10% rispetto ai 23.892 dell’anno precedente con la Regione che è tornata ai livelli di mortalità pre covid a seguito del picco di 25.827 morti registrate nel 2020. Lo rileva l’Istat nell’ultimo report sull’andamento della mortalità in Italia. Le mensilità in cui si muore di più in Liguria sono invernali: gennaio, febbraio e dicembre, rispettivamente 2.191, 1.912, e 2.114, quelle in cui avvengono meno decessi sono giugno, luglio, settembre e ottobre, rispettivamente 1.529, 1.617, 1.580 e 1.611, mentre ad agosto 1.791. La Liguria si attesta al 3,2% dei 660.600 decessi registrati a livello nazionale. Le tre prime cause di morte restano le malattie circolatorie, i tumori e le malattie respiratorie. (ANSA).