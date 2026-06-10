Furto con scasso in una gioielleria di Ascona, due arresti

Arrestati un 21enne e di un 37enne, entrambi cittadini rumeni. I due sono sospettati di aver messo a segno un furto con scasso, poco dopo le 5 di ieri mattina, ai danni di una gioielleria in via Borgo ad Ascona, dove hanno forato il vetro del negozio.

Da parte della Polizia cantonale è stata subito avviata un’approfondita attività d’indagine, che ha permesso di stabilire i movimenti degli autori. Le ricerche hanno portato all’intercettazione e al fermo dei due, da parte di agenti della Polizia cantonale e dei collaboratori dell’Udsc (l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini), mentre si trovavano a bordo di un’auto in territorio di Muzzano.

Le perquisizioni personali e del veicolo hanno permesso di rinvenire attrezzi da scasso. Hanno collaborato anche le polizie comunali di Ascona e della città di Locarno.

Le ipotesi di reato nei confronti del 21enne e del 37enne sono di furto con scasso e danneggiamento. L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa. Gli accertamenti dovranno stabilire le eventuali responsabilità dei due uomini in altri colpi avvenuti sul territorio cantonale e della Confederazione.