Intervento di soccorso tecnico urgente oggi, nella tarda mattinata, in città, in via Garibaldi, nei pressi dell’hotel Posta, per il distacco di alcune parti di intonaco. I vigili del fuoco del comando di Como sono stati chiamati per la verifica e la rimozione delle parti pericolanti della facciata che si trova sulla pubblica via. Non sono stati segnalati feriti. Per ragioni di sicurezza è stata delimitata una porzione di area all’interno della quale è vietato il passaggio.