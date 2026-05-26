Estate in anticipo sul Lario, termometro fino a 35 gradi. “Caldo eccezionale per il perìodo”

Estate in anticipo. Un’ondata di caldo eccezionale quella che sta coinvolgendo l’Europa e il Comasco non fa eccezione. Domani – secondo gli esperti – il termometro arriverà a segnare i 35 gradi, sarà la giornata più bollente della settimana. Ma almeno fino al weekend le massime non scenderanno sotto ai 30.

“Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico per l’Europa occidentale e parte di quella centrale, dove un potente campo di alta pressione a matrice subtropicale sta favorendo una ondata di caldo notevole per estensione, durata e intensità soprattutto se relazionata al mese di maggio” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

“Questa ondata di caldo non è eccezionale tanto per i valori raggiunti in sé, ma per il periodo in cui vengono raggiunti” – prosegue l’esperto – “nel caso specifico di maggio, per la sua climatologia in queste aree l’evento in corso è estremamente raro. Le ondate di calore a maggio ci sono state anche in passato, ma è il contesto climatico attuale che è diverso, con una base di partenza atmosferica più calda.”

“La bolla calda ingloba anche l’Italia, specie centro-settentrionale, dove già si registrano temperature sopra la media anche di 8-10°C” – sottolinea Ferrara – “l’apice dell’ondata di caldo è prevista per mercoledì quando in Pianura Padana si potranno raggiungere i 34-35°C, ma con picchi anche di 36-37°C tra Lombardia e Piemonte, dove non si esclude che possa venir battuto qualche record storico di maggio”.

“L’anticiclone mostrerà segnali di indebolimento da giovedì e nel weekend che ci accompagnerà al ponte del 2 giugno – conclude il meteorologo – In questa fase tornerà qualche temporale, il tutto accompagnato da uno smorzamento della canicola quantomeno parziale, ma in un contesto termico comunque ancora pienamente estivo e con anzi un picco di caldo secondario non escluso domenica”.