Como paralizzata dal traffico: code in dogana, tutto bloccato in Napoleona e a San Fermo

Mercoledì di passione in autostrada e in città, con traffico paralizzato tra Como e l’A9. La settimana è ripresa in salita per lavoratori e automobilisti diretti a Como e in Svizzera: dopo la riapertura della dogana di Brogeda, che ha letteralmente paralizzato l’autostrada, anche nella mattinata di mercoledì non sono mancati i disagi sulle strade comasche.

Traffico in tilt sulle strade comasche, dall’autostrada alla Napoleona. Disagi per il cantiere in Valfresca

Lunghi serpentoni di camion segnalati sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, in particolare all’altezza della dogana commerciale di Como Brogeda e della galleria Quarcino, in direzione Svizzera. La chiusura della dogana merci di lunedì per la festività svizzera di Pentecoste continua ad avere pesanti ripercussioni sul traffico, per lo svolgimento delle operazioni doganali.

E se gli autotrasportatori sono bloccati a due passi dal confine, non va meglio agli automobilisti di Como e provincia. Tutto fermo anche in città, con lunghe code in Napoleona che hanno causato disagi alla viabilità cittadina e tempi di percorrenza dilatati. Stessa situazione tra via per San Fermo e San Fermo: è la conseguenza dei lavori di asfaltatura iniziati in via XXVII Maggio, chiusa al traffico per dieci giorni, dal 25 maggio al 5 giugno, dalle 7.30 alle 19, in pieno orario di punta, a eccezione del weekend.

Un mercoledì con traffico da bollino rosso, quindi, per i lavoratori che si sono mossi in auto tra Como e provincia. Difficile smaltire le lunghe code di tir in dogana e inevitabili le ripercussioni sulla viabilità ordinaria, per chi dalla Napoleona si dirigeva verso il centro città. E se si somma anche il cantiere in via XXVII Maggio, è facile prevedere nuovi disagi anche nei prossimi giorni.