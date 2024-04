Maggio di lavori per gli ospedali lariani. A Menaggio al via agli interventi per la sostituzione di tre impianti di ventilazione che garantiscono la climatizzazione estiva e invernale oltre al ricambio d’aria. I lavori interesseranno le macchine che servono il Laboratorio analisi, la mensa e la cucina e dureranno almeno un mese. Alcuni parcheggi della struttura – avvertono da Asst Lariana – saranno utilizzati per lo scarico e deposito delle attrezzature.

Lavori per l’antincendio all’ospedale di Cantù

Interventi anche all’ospedale di Cantù, dove già dalle scorse settimane sono partiti i lavori di adeguamento antincendio in due edifici. Il cantiere ha preso il via dall’edificio P e da lunedì 6 maggio si estenderà anche all’edificio K. “I lavori – fanno sapere da Asst Lariana – proseguiranno per almeno un anno”.

Le attività sanitarie presenti nelle strutture interessate dal cantiere verranno temporaneamente spostate in altri spazi sempre all’interno dell’ospedale di Cantù. L’unica eccezione sarà per l’ambulatorio per le “onde d’urto”, che è stato temporaneamente trasferito a Como, nella Casa di Comunità di via Napoleona. I pazienti – assicurano da Asst – saranno via via informati degli spostamenti dei servizi sanitari dal personale e tramite appositi cartelli.