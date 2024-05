Domani ultimo giorno di lavori nel cantiere sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, che da anni tiene in scacco gli automobilisti comaschi. La fine dell’incubo traffico ha una data: l’8 maggio. I lavori nella galleria San Fermo Nord, nel tratto compreso tra Como Centro e Como Monte Olimpino, termineranno la mattina dell’8 maggio. Con la fine dei lavori si chiude anche il piano di ammodernamento delle galleria sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Come detto il cantiere nella galleria San Fermo, con la riduzione della carreggiata 24 ore su 24, ha creato rallentamenti al traffico. Una situazione che non è certo una sorpresa nei giorni feriali, e con l’avvicinarsi della bella stagione e la ripresa del turismo è diventata una costante anche nel fine settimana. Così una gita fuori porta o un weekend di vacanza si trasformano in tempi di percorrenza dilatati e attese in colonna.

Ora finalmente è arrivata la fine. Con il termine dei lavori sarà ripristinata la piena percorribilità della stratta. “Alle attività della San Fermo Nord, suddivise in 4 differenti fasi – due primaverili e due autunnali – hanno partecipato 4 imprese, con una media giornaliera di 65 maestranze, operative su più turni H24, e 27 mezzi, per un totale di oltre 210mila ore di lavoro”, si legge nella nota inviata da Autostrada per l’Italia. “Nel caso della A9 la finestra temporale a disposizione per l’esecuzione dei lavori è stata pari a circa il 40% dell’anno, corrispondente a circa 150 giorni solari su 356 giorni”.