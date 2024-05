Camion in fiamme, Autostrada A2 chiusa in direzione Sud. Oggi poco dopo le 8.30 in territorio di Chiggiogna (Canton Ticino) un autoarticolato con targhe lettoni poco prima dell’uscita di Faido, sotto un’infrastruttura della segnaletica, ha preso fuoco per poi in breve tempo essere avvolto dalle fiamme. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e agli addetti dell’Unità territoriale 4, sono intervenuti i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo e i pompieri di Biasca per le operazioni di spegnimento. Non sono segnalate persone ferite. Per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento il tratto di autostrada interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni. Al momento il traffico per i veicoli leggeri è deviato sulla cantonale, da Faido verso nord e da Quinto verso sud. L’autostrada rimarrà chiusa almeno fino alle 12.