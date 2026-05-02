A Storie d’Autore Luciana Quaia parla di Alzheimer

L’Alzheimer al centro della prossima puntata di Storie d’Autore, il programma condotto da Giorgio Albonico in onda ogni sabato alle 19 su Etv. Ospite Luciana Quaia con il libro “Intime erranze”.

“Intime erranze”, il libro di Luciana Quaia

Storie d’Autore, questa sera Luciana Quaia parla di Alzheimer con il libro “Intime erranze”

Capita a tutti di dimenticarsi qualcosa, ma non bisogna per questo allarmarsi. Situazione diversa nel caso in cui venga diagnosticato l’Alzheimer. La paura di vedere svaniti per sempre i ricordi di una vita, di dover convivere con una mente offuscata, fatta di tanti attimi rimasti a metà, che via via sbiadiscono sotto il peso di una malattia che continua a fare paura, anche se scienza e ricerca stanno facendo passi da gigante. Una sofferenza profonda anche per gli affetti di sempre. Di questo e molto altro si parla nella prossima puntata di Storie d’Autore.