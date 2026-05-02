Agrinatura protagonista a Lariofiere fino al 3 maggio: 160 espositori da 16 regioni italiane

Agrinatura è protagonista a Lariofiere di Erba. Appuntamento fino a domenica 3 maggio. Tre giorni tra innovazione, territorio e sostenibilità. Un compleanno importante, in occasione del 25esimo anniversario. Tanti anni alle spalle, uniti da un unico filo conduttore: la valorizzazione della dimensione rurale del territorio. 160 gli espositori provenienti da 16 regioni italiane, con circa 100 tipologie di produzioni agricole e numerosi animali da pascolo e da cortile ospitati negli spazi del polo espositivo, con razze equine, ovine e bovine.

La 25esima edizione di Agrinatura: un’occasione di incontro e confronto, fino a domenica a Lariofiere

“Coltiviamo la consapevolezza” è il tema della 25esima edizione. Il progetto è sostenuto dalla Camera di Commercio Como-Lecco con l’obiettivo di valorizzare le imprese agricole lariane, promuovere le diverse vocazioni del territorio, raccontare la ricchezza e la biodiversità del sistema agricolo locale.

Con Agrinatura si evidenziano le opportunità di promozione turistica del territorio, con un’attenzione particolare rivolta alla sostenibilità ambientale oltre che all’innovazione tecnologica, fondamentale anche nel settore agricolo, per scoprire nuovi orizzonti, sempre più innovativi e sostenibili. Da un quarto di secolo, Agrinatura monitora e valorizza le specificità e le tendenze di un comparto economico che lega popolazioni e territori. 25 anni, un traguardo importante per una manifestazione che è punto di incontro tra tradizione e innovazione, valorizzazione del territorio e nuove prospettive di sviluppo sostenibile.

Agrinatura si conferma una piattaforma di dialogo e confronto tra imprese agricole, enti, operatori e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una visione integrata e consapevole del sistema rurale. Un’occasione in cui condividere esperienze, buone pratiche e opportunità. Tre giornate adatte proprio a tutti: alle famiglie, alla ricerca di esperienze autentiche e formative, agli operatori del settore, in continuo aggiornamento, e agli appassionati di agricoltura, natura e ambiente.

Le parole di presidente e vicepresidente

Agrinatura, per il presidente di Lariofiere Marco Galimberti, “valorizza le potenzialità del turismo rurale e della promozione territoriale, proponendo un modello di sviluppo capace di coniugare economia, ambiente e benessere collettivo”.Per il vicepresidente Patrizio Musitelli l’iniziativa è da sempre “espressione concreta della valorizzazione della dimensione rurale del nostro territorio”. 25 anni di storia e lo sguardo rivolto al futuro: un futuro in cui agricoltura, ambiente e comunità crescono insieme, in equilibrio.