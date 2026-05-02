25 milioni per l’inclusione lavorativa, Locatelli: “Passo concreto per i giovani con disabilità”

25 milioni di euro per sostenere e favorire l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità: lo ha deciso il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli.

Un passo concreto, ed essenziale, per aiutare anche le persone più fragili a trovare un posto di lavoro che garantisca una condizione di stabilità e sicurezza, oltre a valorizzare “il ruolo fondamentale degli enti del Terzo settore“. Per questo il ministro Locatelli ha voluto “stanziare 25 milioni di euro a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”. E non è tutto: “Dopo il successo della precedente iniziativa, che ha visto l’assunzione a tempo indeterminato di 1000 giovani, prevediamo nuovi incentivi destinati agli Enti del Terzo settore – fa sapere Locatelli – che procederanno all’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità fino a 35 anni, con contratti stipulati a partire dalla data di adozione del decreto e fino al 30 settembre 2026”.

La misura si inserisce nell’ambito delle iniziative adottate dal Governo in occasione del primo maggio e, sottolinea il ministro ed è in continuità con quanto già previsto nel 2023, rafforzandone l’impatto grazie a un incremento delle risorse disponibili. Inizialmente erano stati stanzianti 16 milioni di euro, poi aumentati a 22 milioni.

“Il successo della precedente iniziativa – ribadisce il ministro Locatelli – ci spinge a proseguire con determinazione su questa strada, ampliando le opportunità e rafforzando gli strumenti a disposizione per promuovere l’autonomia e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese”. L’obiettivo è promuovere un’inclusione nel mondo del lavoro quale primo passo, imprescindibile, per garantire a tutti una vita piena e autonoma e riconoscere le potenzialità, e non i limiti, racchiusi in ciascuno.