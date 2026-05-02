Cultura della legalità, i bambini della scuola di via Perti in visita al comando dei carabinieri

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Visita al comando provinciale dei carabinieri per i bambini di terza, quarta e quinta elementare della scuola primaria “Nazario Sauro” di Como. Un incontro voluto per promuovere la cultura della legalità, nell’ambito di un percorso pensato per mantenere costante la vicinanza dell’Arma alle realtà scolastiche, dando continuità a un progetto già avviato che rappresenta un’importante opportunità per far conoscere le funzioni e i compiti dei carabinieri, promuovendo i valori della legalità e del rispetto delle regole sin dalla giovane età. I 38 bambini e le insegnanti hanno incontrato il comandante provinciale, colonnello Francesco Falcone, che proseguirà nelle prossime settimane il ciclo di incontri e attività formative nelle scuole della città e dei centri della provincia. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, del rispetto delle regole e della prevenzione dei comportamenti a rischio