Cantù, nuova arena: le gare di basket a febbraio 2027

Un leggero ritardo rispetto a quanto era stato annunciato in precedenza. Si parla di febbraio 2027 e non più di autunno del 2026. Bisognerà aspettare qualche mese in più per vedere le partite della Pallacanestro Cantù nella nuova arena di corso Europa. Le opere stanno procedendo celermente, come è stato già documentato, ma per il maltempo sono stati necessari alcuni stop ai lavori che hanno portato ad accumulare qualche settimana di spostamento per quella che sarà l’apertura con le sfide della squadra di basket.Ad agosto, in ogni caso, l’obiettivo è di avere quantomeno pronta la palestra costruita per ospitare gli allenamenti della squadra. In questo modo raduno e preparazione potranno essere finalmente fatti in casa, senza cercare soluzioni in altre città.Per quanto riguarda i match, nel girone d’andata si proseguirà a Desio, per poi formalizzare lo spostamento a febbraio 2027. Prima, a gennaio, verrà organizzata una settimana di apertura in modo da far conoscere alla cittadinanza la nuova struttura.Il quadro della situazione è stato presentato in un incontro con la firma del contratto di gestione tra Cantù Arena e il partner americano Legends Global, che si occuperà della gestione generale e dell’organizzazione di eventi. Un passaggio che rende ancora più operativo il progetto. L’interlocutore statunitense è il principale operatore mondiale di spazi di questo tipo e leader assoluto nel settore dell’intrattenimento. Legends Global curerà anche tutta la parte dedicata a ristorazione e bar.Un ruolo che va ad accentuare la parte polifunzionale della struttura che ovviamente sarà la base del basket, e questa è la priorità, ma sarà utilizzata per concerti, spettacoli, convegni, eventi di ogni tipo, comprese manifestazioni di discipline differenti dalla pallacanestro.