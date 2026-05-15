Zufferli arbitra Como-Parma domenica alle 12. I provvedimenti per la viabilità

Luca Zufferli di Udine è l’arbitro designato per la sfida di domenica allo stadio Sinigaglia fra Como e Parma. Squadre in campo alle 12.

Una data che è diventata definitiva dopo giorni di incertezza.

La Prefettura di Roma infatti aveva spostato il derby capitolino tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio per evitare sovrapposizioni con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico, in programma domenica pomeriggio. Il problema però era che il regolamento prevede la contemporaneità nelle ultime giornate per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi. Quindi anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli avrebbero dovuto giocare tutte insieme, tutte impegnate nella corsa per la qualificazione in Champions. Ma nelle ultime ore è arrivato l’accordo dopo l’incontro fra Lega, Prefettura di Roma e Sport e Salute.

Tutte e 5 le partite si giocheranno alle 12 di domenica 17 maggio, quindi in contemporanea. La finale di tennis invece è stata posticipata alle 17 e 30 per evitare problemi di ordine pubblico e gestione dei flussi di tifosi nella zona del Foro Italico e dell’Olimpico. Tra gli spettatori ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Lega ha ringraziato la Prefettura e le forze dell’ordine per la disponibilità dimostrata nel trovare una soluzione che tutela la regolarità del campionato.

Per quanto riguarda la viabilità a Como in vista di Parma-Como, la polizia locale ha disposto una serie di provvedimenti nell’area dello stadio e a Lazzago. I primi divieti di sosta scattano a partire da mezzogiorno di sabato 16 maggio in viale Vittorio Veneto e nelle vie limitrofe al Sinigaglia. Dalla mattina di domenica invece, dalle 6 e 30, entrano in vigore i divieti di circolazione e di sosta in tutta la zona attorno all’impianto sportivo. Per i residenti l’accesso ai posti auto privati sarà possibile fino a circa 3 ore prima dell’inizio della partita. L’area di Lazzago sarà invece riservata ai tifosi del Parma, che potranno raggiungere lo stadio attraverso il servizio di navetta gratuita dalla stazione di Grandate Breccia.