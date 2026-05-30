Insulti omofobi, schiaffi e pugni a un coetaneo: l’episodio in centro a Como, denunciate due 17enni

Ennesimo episodio di violenza tra giovani. Accusate di aver insultato e preso a schiaffi e pugni un coetaneo in pieno centro a Como, due ragazze di 17 anni, residenti nel capoluogo ed entrambe già note alla giustizia, ieri pomeriggio sono state denunciate a piede libero dalla polizia di Stato per percosse.

Intorno alle 14 una volante della questura di Como è stata inviata in via Vittorio Emanuele, vicino a piazza Duomo, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di un ragazzo di 17 anni.

Sul posto gli agenti hanno raccolto il racconto e le descrizioni della vittima, che ha detto di essere stato prima offeso con frasi omofobe e poi preso a schiaffi, pugni e insultato da due ragazze.

Le due sono state rintracciate poco dopo nelle vie limitrofe e portate in questura, dove sono emersi i loro precedenti di polizia. Entrambe sono state quindi denunciate a piede libero per il reato di percosse e sanzionate amministrativamente ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di Polizia Urbana, con contestuale ordine di allontanamento dal luogo dove è stato commesso il reato per le successive 48 ore.