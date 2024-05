Strada chiusa a Civiglio, quartiere alto di Como, dove le piogge persistenti di ieri hanno provocato una frana. In via dei Patrioti, nel tratto tra via alla Grotta e piazzale Quinto Alpini, a causa del terreno bagnato sono caduti alberi e detriti che si sono riversati sulla carreggiata. Colpita un’auto di passaggio. Fortunatamente il tronco dell’albero è caduto sul cofano della macchina e il conducente ha riportato solo lievi ferite. E’ stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e dai soccorritori del 118.

La frazione di Civiglio risulta isolata da Como. Gli operai hanno posizionato da entrambi i lati della frana delle barriere per chiudere il tratto di strada interessato dallo smottamento, dove vige il divieto di transito per veicoli e pedoni. Sul posto per tutta la mattina i volontari della protezione civile di Como hanno presidiato l’area. Sopralluogo anche dei tecnici del Comune per valutare l’entità dei danni. Si tratta di un’area di proprietà privata, dunque i tempi per gli interventi di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza del versante potrebbero essere più lunghi.

I lavori dovrebbero comunque slittare ai prossimi giorni a causa delle persistenti condizioni meteorologiche avverse. Gli occhi restano puntati su Civiglio, con la preoccupazione che i temporali di queste ore possano peggiorare la situazione.

La strada, dunque, resta chiusa e il collegamento tra Civiglio e la città di Como è interrotto. La frazione può essere raggiunta soltanto da Brunate. La protezione civile e la croce rossa hanno messo a disposizione dei residenti delle navette gratuite per raggiungere Como. Inoltre, Asf ha modificato il percorso della linea C43 Como-Ponzate. Tutte le corse sono prolungate oltre Ponzate fino all’intersezione tra via Ghislanzoni e via Libico Maraja.

“Cronaca di un disastro annunciato (e di una tragedia sfiorata)”, è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Cantaluppi. “Quel tratto di strada – ha spiegato – è oggetto da anni di mie segnalazioni in merito alla pericolosità derivante dai grossi alberi che la costeggiano. Ho fornito più volte al Comune di Como l’elenco dei mappali interessati. – ha concluso Cantaluppi – Mi auguro che ora vengano accertate le responsabilità di quanto accaduto”.

E’ stata riaperta invece, a Civiglio, la via Ghislanzoni, dove sempre ieri si è verificato uno smottamento di piccola entità.

Il maltempo ha provocato altri danni sul territorio comasco. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Albese con Cassano, in via ai Monti, dove vicino a un agriturismo si è verificato un cedimento della strada affacciata su un bosco. Travolta da fango e detriti anche un’auto parcheggiata. Sul posto il sindaco di Albese, Carlo Ballabio, che nel pomeriggio ha firmato un’ordinanza per la chiusura della strada e dell’agriturismo per questioni di sicurezza. “Si tratta di una frana di dimensioni importanti, arrivata a monte dell’ultima casa abitata – ha spiegato il primo cittadino – Dunque non ha interessato la zona residenziale. Il crollo si è portato con sé parte del piazzale antistante l’agriturismo e due terrazzamenti, assieme a qualche albero. La strada rimarrà chiusa anche per i prossimi giorni. L’accesso alla valle è garantito da via Montegrappa”.

A Lambrugo intervento dei vigili del fuoco sulla statale per Lecco per il taglio di alcune piante cadute che hanno invaso parte della carreggiata. Durante l’intervento il transito dei veicoli è avvenuto a senso alternato. Sul posto anche i tecnici di Anas e gli agenti della polizia locale.